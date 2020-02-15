ABD'ye karşı Iraklı kadınlar eylemde

Temsili kefen giydiler, "Amerika'ya hayır" sloganı attılar.

Irak'ın başkenti sokakta bu kez kadınlar vardı.

Irak bayrakları ile yürüyen kadınlar temsili olarak kefen giydi.

Sadır Hareketi'nde olan kadınlar ABD'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

Kefenli kadınlar, Tahrir Meydanı'nda düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere de tepki gösterdi.

Iraklı kadınlar Tahrir Meydanı'nda dün de yolsuzluğa karşı eylem düzenlenmişti. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın da aralarında bulunduğu yöneticiler protesto edilmişti.



ulusal.com.tr