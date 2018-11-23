Suriye'de PKK'ya yeni bir koruma kalkanı kurmaya hazırlanan Amerika, yeni anayasa ısrarını sürdürüyor. Amerikalı yetkililer "Esad'la sorunumuz yok" mesajı verirken federatif bir anaysa için zemin yokluyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, "rejim değişikliği amacımız yok, anayasa komisyonu için adım atılsın" mesajı verdi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de anayasa sürecine ilişkin açıklama yaptı. Esad yönetimiyle sorunumuz yok mesajı veren Jeffrey, Suriye anayasası için adım atılması gerektiğini söyledi.



Jeffrey, Rus RİA Novosti ve Kommersant gazetelerine verdiği ortak mülakatta, Beyaz Saray yönetiminin Suriye'de iktidarı değiştirme amacı olmadığını ve siyasi sürece bağlılığını koruduğunu söyledi.



Jeffrey; "ABD, Esad'la hiçbir zaman iyi ilişkiler geliştirmeyecek olsa da, bizzat Suriye halkı tarafından gerçekleştirilecek siyasi sürece bağlılığımızı koruyoruz" dedi.



ABD temsilcisi, Suriye halkının kendilerini yönetecek kişiyi ve hükümeti kendisinin belirleyeceğini söyledi.



James Jeffrey'nin bu açıklamaları Körfez Ülkeleri'nin ardından ABD'nin de Suriye Devleti ile olan ilişkilerinde çark ettiği yorumlarına neden oldu.





ulusal.com.tr