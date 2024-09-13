ABD yeni Kongre baskınından endişeli! 6 Ocak 2025 için özel önlemler alınacak

Kasım ayında yapılacak seçimlerden sonra yeni bir Kongre baskını yaşamaktan endişe eden ABD, yeni önlemler alacak.

The Washington Post gazetesindeki habere göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2025'te Kongre, seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplanacak.

Bu toplantı kapsamında ABD Gizli Servisinin Özel Koruma Bölümünden sorumlu ajan Eric Ranaghan da güvenliğin artırılacağını belirtti.

Bir açıklama da ABD Kongre Binası'nı korumaktan sorumlu Polis Şefi Thomas Manger yaptı. Manger, olası bir tehdide karşı nasıl karşılık verileceğini belirlemek üzere Ulusal Muhafızlar ile koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Kongre Binası'nda görevli 2 bin 200 emniyet mensubu bulunduğunu ifade eden Magner, bu sayının 4 yıl öncesine göre 250 kişi artırıldığını bildirdi.

ABD’li polis şefi, 6 Ocak 2021 yılına göre daha donamlı ve daha iyi eğitimli olduklarını savundu. İhtiyaç halinde ise binlerce polisin destek için seferber edilmesinin planlandığını söyledi.

Bu arada olası tehditlere karşı alınacak önlemler arasında Kongre Binası’nın etrafının tel örgülerle çevrilmesi de yer alıyor. Bununla birlikte sadece başkentte görev yapmak üzere ek polis memurlarının görevlendirilmesi de hedefleniyor.

Peki 6 Ocak 2021 neler olmuştu? Seçim sonuçları üzerinden çıkan tartışmalar neticesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası’na girmiş, 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında saatler süren gerilim yaşanmıştı.