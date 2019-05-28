Amerika'nın Ohio ve Indiana eyaletlerinde hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta eyaletleri Ohio ve Indiana'da etkili olan hortum ve şiddetli fırtına çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.



Amerikan Ulusal Meteoroloji Servisi, şiddetli fırtınanın bazı bölgelerde ciddi hasara yol açtığını açıkladı.



Özellikle Ohio eyaletinin Dayton şehrini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, bu bölgede yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.



Ohio'nun Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.





ulusal.com.tr