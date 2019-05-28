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ABD'yi vuran fırtına can aldı

Amerika'nın Ohio ve Indiana eyaletlerinde hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi.

ABD'yi vuran fırtına can aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta eyaletleri Ohio ve Indiana'da etkili olan hortum ve şiddetli fırtına çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Servisi, şiddetli fırtınanın bazı bölgelerde ciddi hasara yol açtığını açıkladı.

Özellikle Ohio eyaletinin Dayton şehrini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bu bölgede yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Ohio'nun  Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville  bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd
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