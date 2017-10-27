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ABD yine Beşar Esad'ı hedef aldı

Suriye'de barış sürecinin ele alınacağı iki kritik zirve öncesi Amerikan yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri yok" dedi

ABD yine Beşar Esad'ı hedef aldı

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin tarihi belli oldu.  28 Kasım'da Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren konular ele alınacak. 

Öte yandan Türkiye, Rusya ve İran'ın başını çektiği  Astana Görüşmeleri de Kazakistan'ın başkentinde yapılacak. 

Bu süreçte Amerika'dan Suriye yönetimini hedef alan açıklamalar geldi. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin geleceğinde rolünün olmadığını iddia etti. 

Tillerson, "Esad ailesinin hükümdarlığı sona eriyor. Asıl önemli olan konu, bunun nasıl olacağı" ifadelerini kullandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #suriye #esad #Cenevre
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