ABD Yine İran'ı Hedef Aldı! ABD Gemilerine Saldırılardan İran Sorumlu Tutuldu

ABD’ye ait bir savaş gemisi ile iki ticari gemi, Kızıldeniz'de saldırıya uğramış, eylemi Yemen'deki Husiler üstlenmişti. Husiler, gemilerin İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hedef alındığını açıklamıştı.

Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, yine İran’ı hedef gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD gemilerine yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.