ABD Yine İran'ı Hedef Aldı! ABD Gemilerine Saldırılardan İran Sorumlu Tutuldu

ABD, Kızıldeniz'de ABD gemilerine yönelik saldırılardan yine İran’ı sorumlu tuttu.

ABD Yine İran'ı Hedef Aldı! ABD Gemilerine Saldırılardan İran Sorumlu Tutuldu
Son Güncelleme:

ABD’ye ait bir savaş gemisi ile iki ticari gemi, Kızıldeniz'de saldırıya uğramış, eylemi Yemen'deki Husiler üstlenmişti. Husiler, gemilerin İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hedef alındığını açıklamıştı.

Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, yine İran’ı hedef gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD gemilerine yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.

İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdıİsrail Gazze'de BM Okuluna SaldırdıDünya
# abd # iran # saldırı # Kızıldeniz
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu Ve Mansur Yavaş'a 'Abla' Tokadı! İYİ Parti CHP'yi İstemedi Ekrem İmamoğlu Ve Mansur Yavaş'a 'Abla' Tokadı! İYİ Parti CHP'yi İstemedi "Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! "Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!