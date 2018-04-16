Üçlü çetenin Suriye'de vurduğu yerler görüntülendi. Amerika'nın kimyasal silah deposu olarak tanımladığı noktalardan biri ise onlarca Suriyelinin hayatını bağladığı kanser ilacı üretilen bir tesisti. İşte Amerika'nın yalanlarından biri daha

"Kimyasal silah depolarını vurduk" dediler. Yalan söylediler. Üçlü çetenin hedef aldığı bir hastanenin görüntüleri çekildi.



Akıllı füzeler



Amerika, Fransa ve İngiltere üçlüsünün saldırı sonrası servis edilen uydu fotoğraflarında kimyasal yalanı yine tekrarlandı.



"Kimyasal depo" diye gösterdikleri nokta aslında bir hastane ve araştırma merkeziydi. Üstelik bu merkezde kanser ilaçları üretiliyordu.



Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda Eczacılık Araştırma Enstitüsü’nün hedef alındığını açıkladı.



Tesiste, kanser ilaçlarının kimyasal komposyisonlarını hazırlanıyor, eczacılık ve gıda sanayinde kullanılan malzemelerin kimyasal analizleri yapılıyordu. Yani Amerika'nın kimyasal silah üretiliyor dediği nokta bir bilimsel araştırma merkeziydi...



ulusal.com.tr

dediler. Yalan söylediler. Üçlü çetenin hedef aldığı bir hastanenin görüntüleri çekildi.Akıllı füzeler Suriye 'nin başkentini hedef aldı. Ancak Suriye'nin hava savunma sistemleri Amerika'nın füzelerine geçit vermedi.Amerika, Fransa ve İngiltere üçlüsünün saldırı sonrası servis edilen uydu fotoğraflarında kimyasal yalanı yine tekrarlandı.diye gösterdikleri nokta aslında bir hastane ve araştırma merkeziydi. Üstelik bu merkezde kanser ilaçları üretiliyordu.Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda Eczacılık Araştırma Enstitüsü’nün hedef alındığını açıkladı.Tesiste, kanser ilaçlarının kimyasal komposyisonlarını hazırlanıyor, eczacılık ve gıda sanayinde kullanılan malzemelerin kimyasal analizleri yapılıyordu. Yani Amerika'nın kimyasal silah üretiliyor dediği nokta bir bilimsel araştırma merkeziydi...