ABD Yönetimi: "İsrail de kendini savunmalı" dedi ve 900 kiloluk bombalar göndermeyi onayladı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine temelden destek verdiğini ve bunu sürdüreceğini kaydeden Miller, yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardım yaptıklarını ve Tel Aviv ile çok önceden yapılmış çok sayıda silah satış onayının olduğunu belirtti.

Miller, söz konusu silahların satış onaylarının bu döneme denk gelmesinin bir tesadüf olup olmadığı sorusuna ise "Tesadüftür demiyorum. Şu anda İsrail aktif bir askeri çatışma içinde, böyle olduğunuz zaman askeri stoklarınızı tüketirsiniz." diye yanıt vermekle yetindi.

YANIT VEREMEDİ

İsrail'den yakın zamanda yeni silah alımı konusunda bir talep olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyen ABD'li sözcü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın son Washington ziyaretinde yeni silahlar talep ettiği haberlerine yönelik değerlendirme yapmadı.

İSRAİL KENDİNİ 900 KİLOLUK BOMBALARLA KORUYACAK

Öte yandan Miller, bir muhabirin "900 kilogramlık bombalar savunma amaçlı mı oluyor?" şeklindeki sorusuna yanıt verirken, İsrail'in bunları İran, Hizbullah ve benzeri tehditler karşısında "savunma amaçlı olarak" ve "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığını ya da bu amaçla stokuna aldığını savundu.