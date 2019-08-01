ABD, Zarif'i yaptırım listesine aldı

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı. ABD'li yetkililer İran lideri Hamaney için çalıştığından Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini belirtti. Zarif ise İran dışında mülkü olmadığından olayın kendisini etkilemeyeceğini söyledi. ABD'li yetkililere kendisini tehdit olarak gördükleri için teşekkür etti.

ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı.



ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alınan İranlı Bakan Zarif konuyla ilgili açıklama yaptı.



"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."



ABD'nin yaptırımları, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.



ulusal.com.tr