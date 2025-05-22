ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü. İsrail, dünya çapındaki elçiliklerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

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ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü
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ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü. İsrail, dünya çapındaki elçiliklerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

İşgalini genişletme hedefiyle Gazze’ye saldırıların dozunu arttıran İsrail, tüm dünyada tepki çekerken, Amerika Birleşik Devletleri’nden bir saldırı haberi geldi. Washington'da Yahudi Soykırımı müzesinde, 'Filistin'e özgürlük!' sloganı atan silahlı bir kişi, İsrailli iki diplomatı vurdu.

İsrail'in ABD Büyükelçiliği, ölen diplomatların Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim olduğunu bildirdi. 2 İsrailli olay yerinde hayatını kaybederken, isminin Elias Rodrigez olduğu bildirilen 30 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Rodrigez'in "Halkın Direniş Kongresi" adındaki bir örgütün mensubu olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı “Yahudi düşmanlığı” olarak niteledi, “Nefret ve Radikalizmin ABD'de yeri yoktur" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, “Sorumluların peşine düşeceğiz” dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dünya çapındaki İsrail elçiliklerinde güvenliği artırma talimatı verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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