ABD'de 2. Trump dönemi resmen başladı! Trump, Kongre'deki törende yemin etti

Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu. Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı. Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'de 2. Trump dönemi resmen başladı! Trump, Kongre'deki törende yemin etti
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ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, 4 yıllık aranın ardından bugün Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü. 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, 4 yıllık aranın ardından bugün Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak tarihe geçti.

Donald Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.

Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti.

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası içinde gerçekleşen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

Öte yandan Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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