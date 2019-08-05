ABD'de 5 gün yas ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde haftasonu silahlı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Özellikle Ohio saldırısı ülkede ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

ABD'de meydana gelen silahlı saldırıların ardından 5 günlük yas ilan edildi.



Haftasonu ABD'nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Saldırılar Teksas, Ohio ve Şikago'da meydana geldi.



Haftasonu ilk saldırı cumartesi günü Teksas Eyaleti'nin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Silahlı saldırgan 20 kişiyi vurarak öldürdü. 26 kişi açılan ateşle yaralandı.



Saldırıyı düzenleyen 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius saldırının ardından polis tarafından gözaltına alındı.



ABD Polisi saldırıdan önce Cruisius'un internette ırkçı bir manifesto paylaşmış olabileceğini söyledi.



Bahsi geçen 4 sayfalık manifestedo Mart ayında Yeni Zelanda'danın Christchurch kentinde camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana da destek veriliyor.



Yetkililer olayın iç terör saldırısı olarak soruşturulduğunu belirtti. Saldırı sonrasında teslim olan zanlının "yaptıklarından pişmanlık duymadığı" öğrenildi.



El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio Eyaleti'ndeki Dayton şehrinde de bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı. 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişinin yaralandı.



24 yaşındaki saldırgan Conor Betts olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü.



Şikago'da gerçekleşer saldırıda ise 14 kişi yaralandı. Kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir otomobilden ateş açmasıyla gerçekleşti. Bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı.



29 Temmuz'da Kaliforniya Eyaleti'nde yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.



Polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu açıklanmıştı.



El Paso ve Ohio'daki saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump konuştu. Trump "saldırıyı korkakça bir eylem" olarak tanımladı.



Trump, saldırılarla ilgili daha sonra kapsamlı açıklama yapacağını kaydetti. Trump şiddetin sona ermesi gerektiğini söyledi. Trump, ülkede nefrete yer olmadığını da vurguladı.



ABD halkı silahlı saldırıların ardından Beyaz Saray ve Kongre binası önünde silahlanma yasasını protesto etti.



Son saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, ayrıştırıcı ve ırkçı söylemleri nedeniyle hedef alındı.





ulusal.com.tr