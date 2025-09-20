ABD’de askeri helikopter düştü! 4 asker öldü

Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen MH-60 Black Hawk tipi helikopterde bulunan 4 asker öldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Washington eyaletinde rutin eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “MH-60 Black Hawk” tipi helikopterin 17 Eylül’de Joint Base Lewis-McChord Üssü’nün batısında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 4 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden askerlerin, 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı oldukları açıklandı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ve detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

helikopter abd
