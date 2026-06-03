ABD'de canlı bombalı banka baskını! FBI çemberi sardı, belediye binası tahliye edildi

Ağır teçhizatlı özel harekat timleri (SWAT) ve federal ajanların binanın etrafını sararak komuta merkezi kurduğu bölgede, güvenlik güçleri ile saldırgan arasındaki gerilimli müzakere süreci saatlerdir nefesler tutularak takip ediliyor.

"ÇOK SAYIDA VATANDAŞLA BİRLİKTE KENDİSİNİ BANKAYA KİLİTLEDİ"

Bakersfield Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi basın açıklamasında, salı günü yerel saatle tam 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bir canlı bomba ihbarı alındığı bildirildi. Gelen acil durum çağrısının ardından hızla adrese intikal eden polis ekipleri, kimliği henüz açıklanmayan bir erkeğin içerideki çok sayıda banka personeli ve vatandaşla birlikte kendisini binaya kilitlediğini saptadı. Pencereleri ve kapıları kapatılan banka şubesinde tam bir can pazarı yaşanırken, kriz müzakere ekipleri saldırganı ikna etmek için hemen devreye girdi.

MÜZAKERELERDE İLK OLUMLU ADIM: BİR REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Olay yerindeki operasyonu yöneten Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, basına yaptığı son dakika bilgilendirmesinde kritik bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Telefon üzerinden şüpheliyle yürütülen sabırlı ve yoğun müzakereler sonucunda, bankadaki rehinelerden birinin sağ salim serbest bırakılmasının sağlandığını belirten Çavuş Celedon, içeride tutulmaya devam edilen diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Celedon, bu tehlikeli olayı içerideki hiç kimsenin burnu bile kanamadan, mümkün olan en güvenli şekilde neticelendirmek için ellerindeki tüm eyalet imkanlarını ve lojistik kaynakları seferber ettiklerini dile getirdi.

FBI DEVREDE: BELEDİYE BİNASI VE POLİS MERKEZİ BOŞALTILDI

Olası bir patlama veya çatışma riskine karşı güvenlik çemberini genişleten federal yetkililer, bankanın hemen yakınında bulunan Bakersfield Belediye Binası ve Bölge Polis Merkezi de dahil olmak üzere tüm çevre resmi kurumları ve ticari binaları acil olarak tahliye etti. Bankaya çıkan ana caddeler ve bağlantı yolları tamamen trafiğe kapatılırken, abluka bölgesine çok sayıda polis aracının yanı sıra askeri taktiksel müdahale araçları, tam donanımlı acil sağlık ekipleri ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları konuşlandırıldı.

RENK KODLU AFET VE ACİL DURUM ÇADIRLARI KURULDU

Banka otoparkının hemen yan sokağında yaşanan hareketliliği aktaran Jacob Davidson adlı bir yerel canlı yayıncı, şehir tarihindeki en yoğun polis sevkıyatına şahitlik ettiklerini belirtti. Davidson, yaklaşık bir blok ötede kurulan harekat merkezinde yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renk kodlarına sahip acil müdahale çadırlarının dikildiğini kaydetti. Askeri tıp uzmanları, bu çadırların olası bir çatışma veya patlama durumunda yaralıların hayati ciddiyetini triyaj (hızlı sınıflandırma) yöntemiyle ayırt edebilmek amacıyla tedbir amaçlı hazırlandığını vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN HALKA "UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh da kriz merkezine gelerek süreci anbean yakından takip ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Goh, halkın can emniyetini korumak adına yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun ve Bakersfield sakinlerinin şu anda yapabileceği en büyük ve hayati yardım, banka çevresinden ve kapatılan yollardan mutlak suretle uzak durmaktır. Lütfen sahada canı pahasına çalışan kolluk kuvvetlerine, eğitimli kriz müzakerecilerine ve profesyonel uzmanlarımıza görevlerini emniyet içinde yapmaları için gerekli alanı ve fırsatı tanıyın. Dualarımız içerideki vatandaşlarımızla birliktedir.

Emniyet müdürlüğünün kriz müzakere ekibinin telefon temasları sürerken, şüphelinin taleplerinin ne olduğu ve bombanın türüne ilişkin siber-teknik incelemeler devam ediyor.