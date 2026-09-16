ABD'de canlı yayında haber helikopteri düştü! Patlayarak yere çakıldı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde meydana gelen bir otobüs kazasını havadan görüntülemek üzere bölgeye giden yerel televizyon kanalına ait haber helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ABD'de canlı yayında haber helikopteri düştü! Patlayarak yere çakıldı
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 İki konteyner ve bir aracın üzerine çakıldıktan sonra infilak eden helikopterde ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

CANLI YAYIN İÇİN GİTTİKLERİ YERDE FACİAYI YAŞADILAR

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre facia şu şekilde gerçekleşti:

NBC-Los Angeles televizyon kanalına ait haber helikopteri, kentte yaşanan bir otobüs kazasını havadan takip etmek ve görüntü almak üzere olay bölgesine sevk edildi.
Havada aniden şiddetle sallanmaya başlayan helikopter, pilotun kontrolünden çıkarak irtifa kaybetmeye başladı.
Hızla alçalan hava aracı, yerdeki iki nakliye konteyneri ile bir otomobilin üzerine çakılarak patladı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI: EN AZ 3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi:

Çarpmanın ardından alev topuna dönen enkazda acil yardım ekipleri hızla söndürme ve kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan müdahalelere rağmen helikopterde bulunan en az 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), helikopterde kaza anında toplam kaç kişinin bulunduğuna ilişkin kesin sayının netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve kazayla ilgili federal düzeyde soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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