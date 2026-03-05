ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı

New York Times'ın haberine göre, Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha tarafından açıklanan raporda, eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin yüzlerce çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

1950'den itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemi kapsayan 300 sayfalık raporda 75 rahibin en az 300 çocuğa istismar suçlamasıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Raporda, Providence Piskoposluğunun, istismar iddialarına karşı çoğu zaman kolluk kuvvetlerine başvurmak veya rahipleri görevden almak yerine vakaları kurum içinde değerlendirdiği ve bazı rahipleri başka kiliselere transfer ettiği bildirildi.

2019'da başlatılan inceleme kapsamında piskoposluk tarafından sağlanan yaklaşık 250 bin sayfalık belgenin incelendiği, 150 kişiyle görüşüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocuklarından oluştuğu, vakaların önemli bölümünün 1970'li yıllarda yaşandığı ve mağdurların ortalama 26 yıl sonra istismarı yetkililere bildirdikleri kaydedildi.

Başsavcı Neronha, düzenlediği basın toplantısında, piskoposluğun, haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibi en az 5 kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.

Providence Piskoposluğu, geçmişte istismar vakalarının ele alınış biçiminde "ciddi hatalar" yapıldığını kabul etti.

