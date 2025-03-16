ABD’de doğa felaketi: Kasırgalar, yangınlar ve toz fırtınası 32 can aldı!

Associated Press'in haberine göre, ABD, son yılların en yıkıcı doğa olaylarından birine sahne oldu. Orta ve güney eyaletleri etkisi altına alan şiddetli kasırgalar, kontrol edilemeyen orman yangınları ve yoğun toz fırtınaları, ülkenin dört bir yanında büyük bir yıkıma yol açtı. En az 32 kişinin hayatını kaybettiği felakette, yüzlerce ev ve iş yeri yerle bir oldu, yollar kapandı ve çok sayıda araç devrildi.

Yetkililer, Missouri, Mississippi ve Alabama başta olmak üzere birçok eyalette acil durum ilan etti. En büyük yıkım, kasırgaların doğrudan vurduğu Missouri'nin Wayne County bölgesinde yaşandı.

MISSOURI'DE KASIRGA: "EVLER TANINMAZ HALE GELDİ"

Missouri’de yaşayan Dakota Henderson, teyzesinin evi dahil birçok yapının tamamen yıkıldığını belirtti. Kasırga sırasında enkaz altında kalan komşularını kurtarmaya çalışırken, en az beş cesetle karşılaştığını söyledi. Yetkililer, Missouri’de en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Wayne County’deki kurtarma ekipleri, evlerin tanınmaz hale geldiğini rapor etti. Butler County Adli Tabibi Jim Akers, bölgedeki yıkımı şu sözlerle anlattı:

"Zemin ters dönmüştü, yürüdüğümüz şeyin bir zamanlar duvarlar olduğunu fark ettik. Burası artık sadece bir enkaz yığını."

Mississippi Valisi Tate Reeves, eyaletin üç ilçesinde altı kişinin öldüğünü ve üç kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu. Kasırga sonrası birçok evin büyük zarar gördüğünü ve yolların geçilmez hale geldiğini belirten yetkililer, kayıpları bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

TOZ FIRTINASI VE YANGINLAR DA VURDU

Kasırgaların yanı sıra, güçlü rüzgarların körüklediği orman yangınları da bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı. Özellikle Oklahoma ve Kansas eyaletlerinde yangınlar nedeniyle yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

Yetkililer, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders’ın eyalette üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Georgia Valisi Brian Kemp ise fırtınanın doğuya doğru kaymasını bekleyerek benzer bir karar aldı.

Kasırgaların etkisiyle onlarca kişi yaralanırken, kurtarma ekipleri hâlâ enkaz altında kalanları arıyor.

KANSAS'TA ZİNCİRLEME KAZA: 8 ÖLÜ

Aşırı hava olaylarının en tehlikeli etkilerinden biri de şiddetli toz fırtınaları oldu. Cuma günü Kansas’ta meydana gelen bir toz fırtınası nedeniyle en az 50 aracın karıştığı zincirleme kazada sekiz kişi hayatını kaybetti.

Texas Panhandle’daki Amarillo bölgesinde de benzer bir felaket yaşandı. Toz fırtınası nedeniyle meydana gelen kazalarda üç kişi yaşamını yitirdi.

Oklahoma'da etkili olan şiddetli rüzgarlar, eyalet genelinde 130'dan fazla orman yangınına sebep oldu. Yangınlarda 300’e yakın ev hasar gördü veya tamamen yıkıldı.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, yaklaşık 266 mil karelik (689 kilometrekare) alanın küle döndüğünü belirtti. Stitt ayrıca, Oklahoma City'nin kuzeydoğusunda bulunan çiftliğinde çıkan yangında kendi evini kaybettiğini açıkladı.

KUZEYDE TİPİ TEHLİKESİ

Güneyde sıcak hava yangın riskini artırırken, ABD’nin kuzey bölgelerinde kar fırtınaları alarm verdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, Minnesota’nın en batısı ve Güney Dakota’nın en doğusu için kar fırtınası uyarıları yayımladı.

Yetkililer, bölgede 3 ila 6 inç (7,6 ila 15,2 santimetre) kar yağışı beklediklerini, ancak bazı noktalarda bu miktarın bir ayağa (30 santimetre) kadar çıkabileceğini açıkladı. Kuvvetli rüzgarlar, beyaz kar koşulları oluşturarak ulaşımı olumsuz etkileyecek.

Fırtına Tahmin Merkezi, cumartesi gecesi de kasırgaların devam edeceğini ve en yüksek riskli bölgelerin Louisiana, Mississippi, Alabama, batı Georgia ve Florida’nın kuzeybatı kesimini kapsadığını bildirdi.