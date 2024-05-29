ABD'de F-35 uçağı düştü. Uçak üreticisi Lockheed Martin sözcüsü, Texas'tan California'ya uçan F-35 savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Sözcü, F-35 savaş uçağının uçuş rotasında seyrederken New Mexico eyaletindeki Kirtland Hava Üssü'nde yakıt ikmali yapmasının ardından Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı yakınlarında düştüğünü aktardı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten sözcü, uçaktaki tek pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uçağın düşüş sebebine dair bilgi paylaşılmadı.