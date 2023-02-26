ABD'de felaket: 150 bin hane elektriksiz kaldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California eyaleti için "soğuk ve tehlikeli kar fırtınası" uyarısında bulunmasının ardından, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı ABD'liler 39 numaralı otoyol yakınlarındaki Angeles Kent Ormanı'nda karın tadını çıkarırken, en az 150 bin hane elektriksiz kaldı.