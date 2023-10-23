ABD'de Filistin'e Destek Eylemlerine Saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemlerine Siyonist İsrail yanlıları saldırdı. Bir kişi kalabalığın üzerine aracını sürerken görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti. Olaylarda ölen yada yaralanan henüz bildirilmedi.

ABD'de Filistin'e Destek Eylemlerine Saldırı
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New York Post'un haberine göre, Minneapolis Polis Departmanı (MPD), kentte düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde kargaşa meydana geldiğine ilişkin ihbarlar aldı. MPD'ye göre, görgü tanıkları, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü bildirirken, bir kişi de silah sesi duyduğunu belirtti.

Gösteride kimsenin yaralanmadığını kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak henüz bir gözaltı işleminin yapılmadığı bilgisini paylaştı. Oregon eyaletine bağlı Eugene bölgesindeki gösterilerde ise kalabalığın içinde arabasını durdurarak yolu kapatan bir kişi ile göstericiler arasında da arbede yaşandı. Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bir İsrail Askeri ÖldürüldüBir İsrail Askeri ÖldürüldüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # abd
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