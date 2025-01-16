ABD'de Gazze ateşkesinde rol kapma yarışı

İsrail’in Gazze katliamlarına en büyük desteği sağlayan ABD’de mevcut ve yeni başkan arasında ateşkes için rol kapma yarışı başladı.

Ateşkes anlaşmasını kamuoyuna duyuran ilk isim 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mevcut ABD Başkanı Joe Biden kendi rolünü anlatmak için Beyaz Saray’da özel bir basın toplantısı düzenledi. Anlaşmanın kendisin geçen yıl mayıs ayında sunduğu metinle aynı olduğunu savunan Biden, "Bu savaşın bir esir anlaşmasıyla sona ermesinden başka bir yol yoktu" dedi.

İsrail katliamlarına dair itiraf niteliğinde ifadeler kullanan Biden, "Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu" diye konuştu.

Biden, gazetecilerden gelen "Ateşkeste Trump’ın rolü var mı?" sorusuna da "Şaka mı?" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller da Trump’ın pozisyonu hakkında açıklama yaptı. Miller, Hamas ile İsrail arasında ateşkese varılmasının mevcut Biden yönetiminin çabalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Trump'ın anlaşmaya dahil olup olmadığı sorusuna da Miller, ateşkesin Biden yönetiminin destek toplamak için dünyayı dolaştığı bir anlaşma olduğunu belirtti.

Süreçte Trump’ın ekibinin de kritik rol oynadığını bildiren Miller, kritik olmasının mevcut yönetimin görev süresinin kısa sürede bitmesinden kaynaklandığını ifade etti.