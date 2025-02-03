ABD'de helikopter ile uçağın çarpıştığı kazada 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin açıklamasına göre, Washington Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, American Airlines’a ait bir yolcu uçağıyla, "Black Hawk" tipi askeri bir helikopter çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düştü. Kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçakla 3 askeri personel bulunan helikopterin yolcuları hayatını kaybetti. Yetkililer, kazada kurtulan kimse olmadığını bildirdi.

Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada hayatını kaybedenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'nde devam eden çalışmalara dair açıklamada bulundu. Donnelly, 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca, geriye kalan 12 kişiye ait cesetlerin de bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın büyük bir trajedi olduğunu belirterek, kazanın muhtemel sebepleri hakkında bir açıklama yaptı. Trump, "Helikopter yanlış zamanda, yanlış yerdeydi" diyerek kazanın önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Kazanın ardından, Başkan Trump yaptığı açıklamada "Maalesef kazadan kurtulan olmadı" şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.