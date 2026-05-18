ABD'de İki gösteri uçağı havada çarpışarak yere çakıldı

Gösteriyi izleyenler büyük bir şok yaşarken, uçaklar peş peşe yere çakıldı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD'nin Idaho eyaleti, Mountain Home Air Force Base yakınlarında gerçekleştirilen hava gösterisinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Gösteri uçuşu yapan iki savaş uçağı havada çarpışarak kontrolden çıktı.

HAVA ÜSSÜ KAPATILDI

Kazanın hemen ardından bölgede güvenlik alarmı verildi. Yetkililer, olay sonrası Mountain Home Air Force Base’in geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirirken, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın derhal başlatıldığını duyurdu.

MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTULDU

Gösteri organizasyonunu üstlenen yetkililer, United States Navy’ye ait iki savaş uçağının havada temas ettiğini doğruladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde uçaklardan ayrıldığı ifade edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Paylaşılan kayıtlarda; uçaklardan birinin diğerine havada çarptığı, çarpışmanın hemen ardından paraşütlerin açıldığı ve iki dev hava aracının hızla yere çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

