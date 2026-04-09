ABD'de İsrail antipatisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ölçüldü

Pew Research Center’ın 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında 3 bin 507 yetişkinle gerçekleştirdiği anket çalışması, İsrail’in ABD’deki imajının son bir yıl içinde belirgin bir erozyona uğradığını belgeledi. Geçen yıl yüzde 53 seviyesinde seyreden olumsuz görüş oranı yüzde 60’a çıkarken, İsrail’e "çok olumsuz" bakanların oranındaki 9 puanlık artış dikkat çekti. Veriler, İsrail’e yönelik derin antipatinin 2022 yılına kıyasla yaklaşık üç katına çıktığını tescilledi.

SİYASİ KUTUPLAŞMA VE DEMOKRATLAR ARASINDAKİ KESKİN DÜŞÜŞ

Anket sonuçları, İsrail’e yönelik bakış açısının parti aidiyetlerine göre radikal bir şekilde ayrıştığını gösteriyor. Demokrat seçmenler arasında İsrail’e yönelik olumsuz algı yüzde 80 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. 2022 yılında yüzde 53 olan bu oranın dört yıl içinde geldiği nokta, Amerikan siyasetindeki geleneksel dış politika konsensüsünün sarsıldığını işaret ediyor. Cumhuriyetçi cephede ise olumlu görüşler genel toplamda ağırlığını korusa da, parti içindeki 50 yaş altı seçmen grubunda olumsuz bakış açısının yüzde 57’ye yükselmesi, sağ seçmen tabanında da genç kuşaklarla birlikte bir değişim rüzgarının estiğini kanıtlıyor.

NETANYAHU’YA GÜVEN ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Araştırmanın bir diğer stratejik verisi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kişisel imajına yönelik oldu. Katılımcıların yüzde 59’u, Netanyahu’nun dünya meselelerinde doğru kararlar alacağına dair "az güven duyduğunu" veya "hiç güvenmediğini" beyan etti. Demokratlar arasında bu güvensizlik oranı yüzde 76 gibi kritik bir seviyeye ulaşırken, Cumhuriyetçi seçmenlerin de neredeyse yarısının Netanyahu’ya mesafeli durduğu kaydedildi. Genç Cumhuriyetçilerin Netanyahu’ya olan desteğinin yaşlı kuşağa oranla çok daha düşük seyretmesi, İsrail yönetimi için Washington hattındaki en büyük yapısal risklerden biri olarak değerlendiriliyor.

KUŞAKLAR ARASI FARKLILAŞMA

Analizler, 50 yaş altı yetişkinlerin hem İsrail devletini hem de mevcut hükümetini olumsuz değerlendirme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Demokrat partili gençlerin "çok olumsuz" kategorisindeki yoğunluğu, ABD’nin gelecekteki İsrail politikasını şekillendirecek olan seçmen profilinin mevcut statükodan koptuğunu gösteriyor. Yıllardır süregelen diplomatik ve medya desteğine rağmen İsrail’in Amerikan kamuoyundaki imajının 2022’den bu yana istikrarlı bir gerileme içinde olması, iki ülke arasındaki "özel ilişkinin" sosyolojik tabanındaki sarsıntının boyutlarını gözler önüne seriyor.