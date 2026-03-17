ABD’de kritik İran savaşı istifası

ABD yönetiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığı, istihbaratın zirvesinde istifayı beraberinde getirdi. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, Beyaz Saray’ın savaş stratejisini sert sözlerle eleştirerek görevini bıraktı. Kent, istifasının temelinde yatan nedenin, ABD’nin doğrudan İsrail’in çıkarları için bir savaşa itilmesi olduğunu vurguladı.

"İSRAİL LOBİSİ BİZİ TUZAĞA ÇEKTİ"

İstifa mektubunda çarpıcı ifadelere yer veren Kent, İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını savundu. Savaşın, İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasındaki etkili isimler tarafından yürütülen bir "dezenformasyon kampanyası" sonucu başladığını belirten Kent, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşın İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlatıldığı açıktır. İsrailliler bizi, binlerce vatanseverin hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandıkları aynı taktikle bu tuzağa düşürdüler."

"ÖNCE AMERİKA" PLATFORMU BALTALANDI

11 kez sahada görev yapmış bir gazi ve eşini bir operasyonda kaybetmiş bir "Şehit Eşi" olduğunu hatırlatan Kent, Trump yönetiminin ilk dönemindeki "Sonsuz savaşlara son" vaadinin bizzat yönetim içerisindeki savaş yanlıları tarafından baltalandığını iddia etti. Kent, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bu savaşta gelecek nesillerin ölüme gönderilmesine vicdanen ortak olamayacağını belirtti.

YENİ BİR "IRAK YALANI" UYARISI

Kent’in mektubu, Washington’da 2003 yılındaki Irak işgali öncesi uydurulan "Kitle imha silahları" yalanını hatırlattı. İran’ın hızlı bir şekilde mağlup edilebileceğine dair yaratılan algının bir "yankı odası" ürünü olduğunu savunan Kent, ABD Başkanı’na "Yönünüzü değiştirin, bu kaosu durdurun" çağrısında bulundu.

Joe Kent’in sarsıcı istifa mektubunun tamamı;

"Başkan Trump,

Uzun düşünmelerden sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim.

İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır.

2016, 2020, 2024 yıllarında seçim kampanyanızda savunduğunuz ve ilk döneminizde uyguladığınız değerleri ve dış politikaları destekliyorum. Haziran 2025'e kadar, Orta Doğu'daki savaşların Amerika'yı vatanseverlerimizin değerli hayatlarından mahrum bırakan ve ulusumuzun zenginliğini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anladınız.

İlk yönetiminizde, bizi sonsuz savaşlara sürüklemeden askeri gücü kararlı bir şekilde nasıl kullanacağınızı modern başkanlardan daha iyi anladınız. Bunu, Kasım Süleymani'yi öldürerek ve IŞİD'i yenerek gösterdiniz.

Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler. Bu yankı odası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi, ulusumuzun en iyi erkek ve kadınlarının binlercesinin hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandıkları aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız.

11 kez savaşa katılmış bir gazi ve İsrail tarafından uydurulmuş bir savaşta sevgili eşim Shannon'ı kaybetmiş bir Şehit Eşi olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmak ve ölmek üzere gelecek nesli göndermeyi destekleyemem.

İran'da yaptıklarımızı ve bunları kimin için yaptığımızı düşünmenizi rica ediyorum. Cesur adımlar atmanın zamanı geldi. Yönünüzü değiştirip ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha da gerilemeye ve kaosa doğru kaymamıza izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde."