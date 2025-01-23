ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki Antioch Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!
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 Saldırıyı düzenleyen 17 yaşındaki Solomon Henderson, olayın ardından intihar etti. Saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante hastanede hayatını kaybederken, yaralanan bir diğer öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Nashville polisinin açıklamasına göre olay, yerel saatle 11.09’da okul kafeteryasında gerçekleşti. Henderson, yanında getirdiği silahla iki öğrenciye ateş açtıktan sonra kendisini vurdu. Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları, yaşanan panik anlarını gözler önüne serdi.

Antioch Lisesi yönetimi, yaşanan olay nedeniyle eğitime iki gün ara verdiklerini duyurdu. Polis Şefi John Drake, saldırının sebebi ve saldırganın silaha nasıl ulaştığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Drake, "Federal ortaklarımızla iş birliği içindeyiz ve silahın izini sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırılan Josselin Corea Escalante’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yaralı diğer öğrencinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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