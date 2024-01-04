ABD'de Liseye Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Yaralandı

ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az bir kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda en az bir kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.