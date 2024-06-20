ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu

Las Vegas Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nevada'da garip bir monolitin görüldüğünü açıkladı. Ayna gibi yansıtıcı bir yüzeye sahip olan monolitin kimin ne amaçla oraya getirdiği bilinmiyor.

ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
Editör: Uğur Çam
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Hafta sonu Nevada çölünde gizemli bir monolit ortaya çıktı. Monolitin ne olduğunu henüz tespit edilemezken, kimin oraya yerleştirdiği de bilinmiyor. Las Vegas Polis Departmanı, yaptığı açıklamada monolitin varlığını duyurdu. Ayna gibi yansıtıcı yüzeye sahip olan monolitler, Las Vegas Vadisi'nin kuzeyindeki bir arama kurtarma görevi sırasında tespit edildi. 

ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu - Resim : 1

Nevada Çölü'nün yürüyüş alanı yakınlarında bulunan monolit, sosyal medyada da gündeme oturdu. Stanley Kubric'in kült filmi 2001: Bir Uzay Macerası filmini akıllara getiren olaya benzer olaylar 2020 yılında da yaşanmıştı. Dünyanın bir çok noktasında gizemli nesneler ortaya çıkmış, sosyal medya bu haberlerle çalkalanmıştı. 

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Kasım 2020 yılında da Amerika'nın Utah çölünde, Romanya'da, Kaliforniya'da ve İngiltere'deki Wight Adası'nda gizemli nesneler ortaya çıkmıştı. Mart ayında da Galler'deki bir tepenin üzerinde başka bir monolit ortaya çıktı.

Yaşananlar komplo teorisyenleri tarafından uzaylılarla ilişkilendirilse de, resmi kurumlar olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor. 

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