ABD'de Silahlı Saldırı! 22 Kişi Öldü Onlarca Kişi Yaralandı

ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Eski bir asker olduğu açıklanan saldırgan, henüz yakalanamadı.

ABD'de Silahlı Saldırı! 22 Kişi Öldü Onlarca Kişi Yaralandı
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Bireysel silahlanmanın önüne geçilemeyen ABD, yine bir silahlı saldırıyla gündemde…

Maine eyaletinde bir kişi elindeki yarı otomatik tüfekle, 3 ayrı noktada kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırılarda en az 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Olay nedeniyle Auburn bölgesinde okullar tatil edildi.

Maine polisi, saldırganın eski bir asker olan Robert Card olduğunu açıkladı. Maine’de lisanslı bir silah eğitmeni olduğu da belirtilen Card, henüz yakalanamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın yüzünü gizleme kaygısı gütmemesi dikkat çekti.

Dünyada, sivil silahlanmanın en yüksek olduğu ülke Amerika… Ülkede sene başından bu yana yaşanan silahlı saldırılarda 17 bin 500’den fazla kişi öldü. Ateşli silahların yol açtığı ölümler, ABD’de günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda…

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# abd # silahlı saldırı
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