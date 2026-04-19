ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletinin Shreveport kentinde pazar sabahı silahlı saldırı meydana geldi. Shreveport Polis Departmanı ekipleri, sabah saat 06.00 sularında "aile içi bir olay ihbarı" üzerine West 79. Cadde’nin 300 numaralı blokuna sevk edildi.

ÜÇ FARKLI OLAY YERİ

Polis sözcüsü Christopher Bordelon, olay yerinin iki ayrı ev ve yakınlardaki Harrison Street’te üçüncü bir noktayı kapsayacak şekilde geniş bir alana yayıldığını açıkladı. NBC News'in aktardığına göre Bordelon, olay yerlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üç farklı olay yeri var. Asıl silahlı saldırı West 79. Cadde’nin 300 numaralı blokunda gerçekleşti. Harrison Street’te bu olayla bağlantılı ikinci bir saldırı daha var. Ayrıca bir mağdurun saldırı sonrası kaçtığı bitişik bir ev bulunuyor"

YAŞLARI 1 İLE 14 ARASINDA

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen toplam 10 kişi vuruldu; bunlardan sekizi hayatını kaybetti. Şüphelinin olay yerinden kaçtıktan sonra West 79. Cadde ile Lynnwood köşesine yakın bir noktada araç gasp ettiği ve ardından polisle kovalamacaya girdiği aktarıldı. Şüpheli, Bossier Parish bölgesinde yaşanan takip sırasında polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin tek fail olduğuna inandıklarını açıkladı. Şüphelinin kimliğine dair detay paylaşılmazken, Sözcü Bordelon, evlerde bulunan bazı çocukların saldırganın kendi çocukları olduğunu ifade etti.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, Tom Arceneaux düzenlenen basın toplantısında kentin yas içinde olduğunu belirterek, "Bu, Shreveport’ta şimdiye kadar yaşadığımız en trajik olay olabilir" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.