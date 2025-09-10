ABD’de şok suikast: Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk hayatını kaybetti, Charlie Kirk kimdir?

2012 yılında henüz 18 yaşındayken Turning Point USA’yı (TPUSA) kuran Charlie Kirk, liberal eğilimli üniversite kampüslerinde muhafazakâr değerleri yaymayı hedefledi. Yıllar içinde örgütü büyüterek 850’den fazla üniversitede şube açılmasını sağladı.

Sosyal medya paylaşımları ve günlük podcast’iyle geniş bir kitleye ulaşan Kirk, trans kimlik, iklim değişikliği, aile değerleri ve inanç gibi tartışmalı konularda öğrencilerle gerçekleştirdiği açık oturumları sık sık yayımlıyordu.

ACI HABERİ TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, yakın müttefiki Charlie Kirk’ün ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

“Büyük, hatta efsanevi Charlie Kirk artık aramızda değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde gençlerin kalbini Charlie’den daha iyi kimse anlamadı ya da hissedemedi. O, herkes tarafından sevildi ve takdir edildi, özellikle de benim tarafımdan. Şimdi ise artık bizimle değil. Melania ve ben, güzel eşi Erika’ya ve ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Charlie, seni seviyoruz!”

TRUMP’A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYORDU

Charlie Kirk, Donald Trump’ın siyasi kariyerinde güçlü bir destekçi olarak öne çıktı. TPUSA, 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların ve Trump’ın kampanyasında kilit rol oynadı. Özellikle Arizona’daki seçmen kayıtlarının artırılmasına katkısıyla dikkat çekti.

Kirk, Trump’ın iki döneminde de Beyaz Saray’ın sık ziyaretçilerinden biri oldu. Başkan Donald Trump’ın Kirk hakkında söylediği sözler, onun muhafazakâr tabandaki önemini gözler önüne serdi:

“Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum, o inanılmaz bir adam. Ruhu, bu ülkeye olan sevgisi, şimdiye kadar yaratılmış en güçlü gençlik örgütlerinden birini inşa etmede inanılmaz bir iş çıkardı.”

SİYASET VE AKADEMİ DÜNYASINDA ETKİLİ

Chicago’nun zengin banliyösü Prospect Heights’ta büyüyen Kirk, lise sonrası kısa süreliğine toplum kolejine gitmiş ancak siyasi aktivizme yönelerek eğitim hayatını yarıda bırakmıştı. ABD’nin seçkin askeri akademisi West Point’e kabul edilmemesi ise hayatının dönüm noktalarından biri olmuştu.

Diploması olmamasına rağmen üniversite kampüslerinde tartışmalar düzenleyen Kirk, bu duruma zaman zaman esprili göndermeler yapıyordu. Postmodernizm ve akademik özgürlük gibi konularda öğrencilerle karşı karşıya gelmesi, onu genç muhafazakârlar arasında popüler hale getirdi.

Kirk, hevesli bir konuşmacı olarak dünya çapında etkinliklere katıldı. Bu yılın başlarında Oxford Union’da yaptığı konuşma geniş yankı uyandırdı. 2020’de yayımladığı The Maga Doctrine kitabı ise kısa sürede çok satanlar listesine girdi.

Ayrıca, Trump Jr. ile birlikte Grönland’a yaptığı seyahat, ABD’nin Arktik topraklarına sahip olması gerektiğini savunan muhafazakâr tezlerin sembolü haline geldi.

Charlie Kirk, eski Arizona Güzeli ve podcast sunucusu Erika Frantzve ile evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.