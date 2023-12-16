ABD'de Sokakta Yaşayan Evsizlerin Oranı Yüzde 12 Arttı

ABD devleti, tarihinin en büyük savunma bütçesini onaylarken vatandaşları ise sokakta yatıyor.



ABD'de evsizlerin oranı yüzde 12 arttı. Sokakta yaşayan ABD'li sayısı 650 bini aştı.



ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kiraların ülke genelinde hızla artmaya devam etmesi ve salgın dönemindeki fonların azalması nedeniyle evsizlerin oranı yüzde 12 arttı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada kiralık konut maliyetleri için "olağanüstü derecede zorlayıcı" ifadeleri kullanıldı.



Vatandaşlarını sokakta yatan ABD, dünya çapında çatışmaları canlı tutabilmek için savunma bütçesini rekor seviyede artırdı. ABD'nin 2024 savunma bütçesi 886 milyar dolar oldu.



ABD, PKK'ya 156 milyon Dolar askeri destek verecek. ABD'nin Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14 milyar 700 milyon dolar, Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor. ABD, Ukrayna'ya 2021'den bu yana 44 milyar 400 milyon dolar askeri destek sağladı. ABD İsrail'e ise her yıl yaklaşık 4 milyar Dolar askeri yardım sağlıyor.