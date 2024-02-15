ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: Yaralılar var

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patladı. Polis, yaralıların olduğunu duyurdu.

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: Yaralılar var

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişiler yaralandı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

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