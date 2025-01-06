ABD'de şüpheli ölüm! Saldırıyı soruşturan savcı ölü bulundu

ABD'de New Orleans saldırısını soruşturan Yardımcı Bölge Savcısı, evinde ölü bulundu. Savcının ölümü intihar olarak açıklansa da şüpheleri de beraberinde getirdi.

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ABD'de şüpheli ölüm! Saldırıyı soruşturan savcı ölü bulundu
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ABD'de Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasına sayılı günler kala çarpıcı olaylar yaşanmaya devam ediyor.

New Orleans kentinde 15 kişinin öldüğü araçlı saldırıyı soruşturan ekipte yer alan Yardımcı Bölge Savcısı Ian Kersting, evinde ölü bulundu.

Olaya müdahale eden Acil Sağlık Hizmetleri, evinde başından vurulmuş halde bulunan Kersting’in, kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.

New Orleans saldırısını soruşturan 34 yaşındaki genç savcının ani ölümü, şüpheleri de beraberinde getirdi.

Kersting’in, saldırının yaşandığı caddedeki mekanik metal barikatların, olay gecesi neden çalışmadığına dair kritik bilgilere sahip olduğu iddiaları gündeme geldi.

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