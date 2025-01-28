ABD'de Trump dış yardımları askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin sonrası imzaladığı kararnamelerden biri daha uygulanmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar durduruldu.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin "ahlaki zorunluluk" olduğu belirtildi. Yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.