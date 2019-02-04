ABD California eyaletinde küçük uçak evin üzerine düştü. Kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.



Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.