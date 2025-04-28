ABD'de üniversite festivalinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Elizabeth City State Üniversitesi’nde festival etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Olay, kampüsün geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD'de üniversite festivalinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Elizabeth City State Üniversitesi, düzenlediği Viking Festivali'nin son gününde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Festivalin kapanışı için organize edilen "Yard Fest" etkinliği sırasında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, saldırı sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, altı kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olmadığı açıklandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Silahlı saldırının ardından kampüste güvenlik alarmı verildi. Kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Elizabeth City State Üniversitesi geçici olarak kapatıldı. Üniversite yönetimi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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