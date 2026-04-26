ABD'de uyuşturucu kullanımı alkolü geride bıraktı

Gallup verilerine göre, ABD’de günlük esrar kullanımı tarihte ilk kez alkolü geride bırakırken; emperyalist kültürün tüketim kodları ve toplumsal alışkanlıkları yeniden yazılıyor.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) on yıllardır süregelen tüketim alışkanlıkları, modern tarihin en keskin kırılmalarından birini yaşıyor. Küresel sistemin merkezinde yaşanan bu değişim, toplumun uyuşturucu ve alkol ile kurduğu bağın niteliğini de gözler önüne seriyor.

TARİHİ KIRILMA: ALKOL TAHTINDAN İNDİ

Gallup tarafından açıklanan güncel veriler, ABD toplumunda çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu: Günlük esrar kullanımı, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ilk kez alkol kullanımını geride bıraktı. 1980’lerden bu yana alkol tüketimi kademeli olarak düşüş eğilimi gösterirken, esrar kullanımı özellikle son 10 yılda ivme kazanan bir artışla zirveye yerleşti.

YASAL DÜZENLEMELER VE TOPLUMSAL ALGI DEĞİŞİKLİĞİ

Yaşanan bu dramatik tablo, sadece bir tercih değişikliği değil; aynı zamanda Batı dünyasındaki yasal ve toplumsal zemin kaymasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Verilerdeki bu büyük kırılma, hem eyalet bazlı yasal düzenlemelerin hem de uyuşturucuya yönelik toplumsal algının kökten değiştiğini kanıtlıyor. Emperyalist sistemin kendi içinde yasallaştırarak önünü açtığı bu yeni tüketim modeli, geleneksel alışkanlıkların yerini uyuşturucu bazlı bir yaşam formunun aldığını tescilliyor.

