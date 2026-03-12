ABD'deki İsrail Tapınak Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan İsrail Tapınak Sinagogu’na silahlı saldırı meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD'deki İsrail Tapınak Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi
Yayınlanma:

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan İsrail Tapınak Sinagogu’nda silahlı saldırı meydana geldi.

FBI Direktörü Kash Patel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FBI personeli, Michigan’daki ortak kurumlarla birlikte olay yerinde bulunuyor. West Bloomfield Township’teki İsrail Tapınak Sinagogu’nda meydana gelen araçla saldırı ve aktif silahlı saldırgan durumuna müdahale ediyoruz.”

İddialara göre silahlı bir kişi otomobiliyle sinagoga çarptıktan sonra ateş açtı. Çarpmanın etkisiyle aracın alev aldığı, sinagogun çatısından ise dumanların yükseldiği görüldü.

Numan Kurtulmuş: Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkarNuman Kurtulmuş: Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkarGündem
Ölü bulunan Teslime'nin erkek arkadaşı ifadesini değiştirdiÖlü bulunan Teslime'nin erkek arkadaşı ifadesini değiştirdiGündem
fbi sinagog abd saldırı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkar
Naci Görür açıklama yaptı...
Sinpaş Reserve Marmaris
İzmir'deki elektrik faciasında yeni karar
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?