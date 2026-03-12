ABD'deki İsrail Tapınak Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan İsrail Tapınak Sinagogu’nda silahlı saldırı meydana geldi.

FBI Direktörü Kash Patel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FBI personeli, Michigan’daki ortak kurumlarla birlikte olay yerinde bulunuyor. West Bloomfield Township’teki İsrail Tapınak Sinagogu’nda meydana gelen araçla saldırı ve aktif silahlı saldırgan durumuna müdahale ediyoruz.”

İddialara göre silahlı bir kişi otomobiliyle sinagoga çarptıktan sonra ateş açtı. Çarpmanın etkisiyle aracın alev aldığı, sinagogun çatısından ise dumanların yükseldiği görüldü.