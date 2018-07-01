NATO zirvesi öncesi Amerika'dan kritik bir hamle geldi. İran'a yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'nden istediği desteği alamayan Pentagon, Almanya'da konuşlanmış askerlerini çekme kararı aldı.

İran'ı kuşatma politikalarına destek bulamayan Amerika, NATO zirvesi öncesinde Avrupa ülkelerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.



Amerika, P5+1 üyeliğinden çekildikten sonra iplerin gerildiği Almanya'ya karşı NATO çerçevesinde ülkede bulunan askerlerini çekmeyi düşünüyor.



Washington Post gazetesinin haberine göre Amerika Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki 35 bin askerini çekilmesi seçeneğini değerlendirmeye başladı.



Seçeneği gündeme getiren ise Amerika Başkanı Donald Trump'ın olduğu ileri sürüldü.



Amerika basını Pentagon'un olası hamleler için çalışmaya başladığını duyurdu.



35 bin kadar askerin ABD ya da Polonya'ya taşınmasının masraflarını ve olası sonuçlarını değerlendirdiği kaydedildi.



Uzmanlara göre ise bu hamle Temmuz'un 11'inde Brüksel'de başlayacak NATO Zirvesi sırasında Amerika'nın pazarlık kozlarından biri olacak.





ulusal.com.tr