ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama! İşte İsrail ile Lübnan arasındaki son durum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Matthew Miller, İsrail ile Lübnan arasındaki olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili de konuştu.

"Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak ateşkes sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz." diyen Miller, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes için "daha atılması gereken adımlar" olduğuna işaret etti.

UCM'NİN PUTIN VE NETANYAHU'YA YÖNELİK KARARLARI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail ve Rus yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama emri konusundaki farklı tutumunu savundu.

UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama emri ile 2023'te Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında aldığı tutuklama kararı arasında "eşdeğerlik" olmadığını öne süren Miller, İsrail'in Rusya'dan farklı olarak "demokrasiye ve bağımsız işleyen mahkemelere" sahip olduğunu iddia etti.

Miller, UCM emrine uyup uymama konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğini ifade etti.