ABD'den Çin ile gerilimi artıracak hamle

Amerika, Tayvan’ın satın aldığı 38 adet Abrams tankını Tayvan’a teslim etti.



Tanklarla birlikte 4 zırhlı çekici araç da adaya ulaştı.



Tankların satışı 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla gerçekleşmişti. Tayvan, 108 tank için 1 milyar 250 milyon dolar ödemişti.



38 tanka ilave olarak 2025'te 42, 2026'da da 28 tankın teslim edilmesi bekleniyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada “Tayvan otoritelerinin askeri yığınak yaparak ve dış destek sağlayarak bağımsızlık arayışı başarılı olamayacaktır. Çin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır.” ifadeleri kullanıldı.