ABD'den Çin ile gerilimi artıracak hamle

Amerika Birleşik Devletleri Çin ile gerilimi artıracak yeni bir adım attı. Amerika, Tayvan’ın satın aldığı 38 adet Abrams tankını teslim etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tank satışına tepki gösterdi.

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ABD'den Çin ile gerilimi artıracak hamle
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Amerika, Tayvan’ın satın aldığı 38 adet Abrams tankını Tayvan’a teslim etti.

Tanklarla birlikte 4 zırhlı çekici araç da adaya ulaştı.

Tankların satışı 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla gerçekleşmişti. Tayvan, 108 tank için 1 milyar 250 milyon dolar ödemişti.

38 tanka ilave olarak 2025'te 42, 2026'da da 28 tankın teslim edilmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada “Tayvan otoritelerinin askeri yığınak yaparak ve dış destek sağlayarak bağımsızlık arayışı başarılı olamayacaktır. Çin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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