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ABD'den Çin ile tansiyonu yükseltecek adım

Amerika'dan Çin ile tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ay sonunda gerçekleşecek G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelemezse Çin'e daha fazla gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD'den Çin ile tansiyonu yükseltecek adım

Amerikan Başkanı Donald Trump, ay sonundaki G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cingping'in katılmasını umduğunu söyledi.

Trump, Çinli liderle G-20'de bir araya gelememesi halinde Çin'e daha fazla gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Çin'den ithal 300 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 25 veya bu orandan çok daha fazla gümrük vergisi getirebileceklerini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping  ile "harika bir ilişkisi olduğunu"  belirten Trump, "Bence o gelecek ve görüşeceğiz. O gerçekten inanılmaz bir adam. Çok güçlü, çok zeki, ama o Çin için orada ben de ABD için. İlginç şeyler olacağını düşünüyorum. Ne olacağını görelim" ifadelerinde bulundu.

Trump, Çinli teknoloji devi Huawei ürünlerine yönelik yaptırımlara da değinerek, bu konunun da görüşmenin bir parçası olabileceğini aktardı. Amerikan Başkanı, Huawei'yi hâlâ ülkesi için bir tehdit olarak gördüğünün altını çizdi.

Öte yandan Çin'den Amerika'nın vergi arttırımı hamlesine cevap gedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini artırması halinde "şiddetle" cevap vereceğini söyledi.

Dünyanın en büyük  ekonomileri arasında yer alan  G20 üyesi ülkelerin bir araya geldiği zirve,  28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #çin #donald trump
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