ABD'li senatör FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

ABD'li Papaz Pastör Andrew Brunson'ın serbest kalmasının hemen ardından ABD'den FETÖ açıklaması geldi.



TRTHaber'de yer alan habere göre, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.



FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten Senatör, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor." dedi.



Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.





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