ABD'den Gazze ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki son durumla ilgili açıklama yaptı. Patel, Gazze'nin toprağının azaltılması ya da İsrail tarafından tekrar işgal edilmesini görmek istemediklerini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'den Gazze ile ilgili açıklama
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Orta Doğu'da gerilimli süreç devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD'den Gazze'deki son durumla ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in uluslararası hak ihlallerine ilişkin konuşan Patel, bunların soruşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgal edilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Patel, "Bu kriz sonlandıktan sonra Gazze'nin toprağının azaltılması ya da İsrail tarafından tekrar işgal edilmesini görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Patel, sürdürülebilir barış yönünde adımlar atılmasını istediklerini belirterek, Filistin halkının sesinin ve ümitlerinin merkeze alınması gerektiğini ve ABD'nin daha azını kabul etmeyeceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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