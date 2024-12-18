ABD'den Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama

Gazze'de olası ateşkes süreciyle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ateşkes ve esir takası anlaşmasına "gelecek haftalar" içinde varılabileceğine dair umutlu olduklarını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'den Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama
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İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de olası ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili ABD'den dikkati çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili konuştu.

Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine yönelik müzakerelerde karşılaşılan aksaklıklar karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına acilen varılması gerektiğini söyleyen Miller, "Bir anlaşmaya varabilecek noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Taraflar arasındaki farklılıklar oldukça azaldı, kalan tüm farklılıkların da aşılabilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

Miller, süregelen çabalar göz önünde bulundurulunca "gelecek haftalarda" bir anlaşma sağlanabileceği konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Daha önceki müzakere süreçlerinin sonuçlanmaya yakın gibi görünse de tıkandığını hatırlatan Miller, "Bu aşamaya daha önce de geldik ancak tarafların bir anlaşmaya vardığını göremedik." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes çabaları, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı reddetmesi nedeniyle bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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