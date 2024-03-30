ABD'den İsrail'e gizli sevkiyat

ABD, yine İsrail’e gizli silah sevkiyatıyla gündemde… Joe Biden yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılara devam etmesi için İsrail’e 25 F-35 uçağı ve binlerce bomba sevkiyatına onay verdiği bildirildi.



İsrail’in en büyük destekçisi ve silah tedarikçisi ABD, Tel Aviv’e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi.



Amerikan Washington Post gazetesi, silah onayının kamuoyundan saklanarak verildiğini yazdı.

Gazetenin, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Joe Biden yönetimi, kamuoyundan gizli olarak İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı ile MK84 ve MK82 tipi toplam 2 bin 300 adet güdümsüz bombanın gönderilmesini onayladı.



Söz konusu silah onaylarının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti.



Gazeteye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'e silah yardımını koşula bağlamak gibi bir politikamız yok" yorumunu yaptı.

Washington Post, daha önce yayınladığı haberlerde ABD’nin, 7 Ekim’den bu yana ayrı ayrı 100’den fazla askeri satışa gizlice onay vererek, İsrail’e çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiğini duyurmuştu.