ABD'den İsrail'in Kara Saldırısına Takviye Kuvvet

Siyonist İsrail, Gazze'ye karadan saldırmak için ABD'den takviye kuvvet bekliyor. Haberi İsrail radyosu duyurdu. Haberde, ABD askerlerinin İran'a karşı bölgeye geleceği ve İsrail saldırganlığına destek verecekleri belirtildi.

ABD'den İsrail'in Kara Saldırısına Takviye Kuvvet
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Günlerdir İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı düzenleyeceği konuşuluyor. Ancak bu saldırı henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Hamas tarafından yapılan açıklamalarda İsrail'in Gazze'ye karadan girmesi halinde İsrail ordusunun büyük kayıplarla karşılaşacağı yönünde uyarılar yapılıyor. İsrail'in kara saldırısıyla ilgili yeni bir haber, İsrail radyosunda yayınlandı. Buna göre İsrail, ABD'den destek kuvvet gelmesini bekliyor. 

İsrail ordu radyosundan yayınlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı. Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı savunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # abd # gazze
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