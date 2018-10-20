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ABD'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

ABD'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

 ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili, “Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” dedi.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Trump, gazetecilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump, “Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür.” dedi.

“Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” şeklinde konuşan Trump, Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, "Suudi’nin soruşturmasını inanılır bulunuyor musunuz” şeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum.” cevabını verdi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı. 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #abd
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