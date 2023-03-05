ABD'den PKK'ya üst düzey ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de teröre desteğini arttırıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

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ABD ordusunun en üst düzey ismi, Suriye’de PKK/YPG'li teröristlerle görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Sözcüsü Dave Butler, ziyaretle ilgili olarak “General Milley, DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklaması yaptı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet." yanıtını verdi.

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